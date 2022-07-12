«الداخلية» تنظم زيارات لدور الأيتام والمسنين وتوزع هدايا على نزلائها

نظمت وزارة الداخلية زيارات لعدد من دور رعاية المسنين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من المستشفيات لمشاركتهم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وتوزيع الهدايا على نزلائها.

تفعيل الدور المجتمعي للقطاعات الأمنية

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

استحسان وشكر

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التي تسهم في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.