درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-7-2022 في مصر خامس أيام عيد الأضحى

أصدرَت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بتفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 13 يوليو الحالي، حيث توقعوا أن يكون الطقس اليوم حار رطب على القاهرة والوجه البحري و جميع السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن الطقس اليوم معتدل ليلًا على جميع المدن على مستوى الجمهورية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وتنشط الرياح اليوم على بعض المناطق، وفقًا لما ذكره خبراء الأرصاد، إذ يسهم ذلك في تقليل الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة، ونسب الرطوبة ليلًا، إذ تكون درجات الحرارة المحسوسة أكثر من الدرجات المعلنة في الظل، بقيم تتراوح بين 2 إلى 2.5 درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي نعرض تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، التي جاءت كالتالي:

القاهرة 36 24

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 33 24

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 24

بلطيم 30 23

مطروح 29 24

السلوم 30 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 30 24

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 24

العريش 31 24

رفح 30 24

رأس سدر 34 25

نخل 33 20

نويبع 36 26

طابا 35 24

كاترين 33 18

الطور 34 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 34 24

بني سويف 35 25

المنيا 36 25

أسيوط 37 26

سوهاج 38 26

قنا 39 27

الأقصر 40 28

أسوان 41 28

إدفو 41 29

أبو سمبل 41 28

الوادي الجديد 39 27

شلاتين 36 26

أبو رماد 35 26

حلايب 33 28

رأس حدربة 32 28