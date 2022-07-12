النيابة تستدعي أسرة شاب لقي مصرعه غرقا بالجيزة.. والتحريات تنفي الشبهة الجنائية

استدعت جهات التحقيق والدة الشاب الذي لقي مصرعه غرقاً في نهر النيل بمنطقة العياط في الجيزة لسماع أقوالها بشأن وفاة نجلها، وطلبت تقرير الأدلة الجنائية لمعرفة ما إن كان هناك شبهة جنائية وراء وقوع الحادث من عدمه.

الاستماع لأقوال شهود العيان

كما استدعت عددا من أفراد أسرة الشاب وجيرانه وشهود العيان الذين شهدوا الواقعة لسماع أقوالهم.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بنقل جثمان الشاب لمشرحة زينهم وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإعداد تقرير مفصل بحالته يوضح سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

بداية البلاغ

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغًا مفاده غرق شاب في العقد الثالث من عمره بنهر النيل في منطقة العياط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين صدق الواقعة.

الإنقاذ النهري ينتشل جثة الشاب

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الشاب الذي تبين من التحريات التي أجراها رجال المباحث، أنه تعرض للغرق نتيجة عدم إجادته للسباحة خلال الاستحمام بنيل العياط، كما رجحت التحريات الأولية لرجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية حيال وفاته.