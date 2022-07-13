تحرير 23 محضرا لمخالفات تموينية في مخابز بلدية جنوب بني سويف

تمكنت الوحدة المحلية بمركز ببا جنوب بني سويف، بالتعاون مع إدارة التموين، من تنفيذ حملة مكبرة على المخابز البلدية بدائرة المركز، وأسفرت عن تحرير 23 محضرا لمخالفات تموينية، شملت 8 محاضر نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و10 محاضر لتدني مستوى النظافة بأدوات العجين، و4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ومحضرا لعدم وجود سجل زيارات.

حملة مكبرة على المخابز والأسواق في ببا

وقال المحاسب مدحت صالح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، إن الوحدة تمكنت من شن حملة مكبرة في عدة قطاعات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتواجد كافة قيادات الوحدات المحلية ومشرفي أعمال النظافة وإزالة الإشغالات من الشوارع، لإزالة المخلفات أولاً بأول حفاظاً على صحة المواطنين والمظهر الحضاري للمحافظة، والمرور المفاجئ على المخابز البلدية، ومراجعة مرافق الكهرباء والمياه والتأكد من استمرار عملها بكفاءة وفاعلية.

رفع 32 طن مخلفات من طريق قمبش منيل موسى

وأشار رئيس مدينة ببا إلى متابعة أعمال رفع تراكمات القمامة والأتربة ببعض شوارع المدينة وتفريغ حاويات القمامة، وتمهيد شوارع قمبش، إضافة إلى رفع 32 طن مخلفات مباني بطريق قمبش - منيل موسى، و11 طن تراكمات بطريق طنسا الدائري، و20 طن أخرى بطريق القاهرة - أسيوط الزراعي نطاق طحا البيشة.

إزالة حالة تعد على الاراضي الزراعية في المهد

واستمرارا للجهود المبذولة في ملف مواجهة المتغيرات المكانية المخالفة، قامت الوحدة المحلية بإزالة في المهد لعدة حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بنطاق المركز، تحت إشراف أشرف عبد الرازق، مراقب الجودة بوحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال ما تم رصده من مخالفات.