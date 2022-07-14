حظك اليوم برج الحمل الخميس 14-7-2022 عاطفيا ومهنيا

رصدت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، إذ أنَّه عاطفيًا وعائليًا سيواجه بعض الصعوبات، نظرًا لأن الشمس وعطارد في مربع برجك، لهذا قد تشعر اليوم بحالة من التمرد على المحطين بك، لهذا تنصحك الأفلاك بضرورة الحذر من أحاديثك اليوم، حتى تستطيع أن تتحكم في تمردك على الآخرين.

أما توقعات الأفلاك على الصعيدين المهني واجتماعي، فإن الأفلاك ما زلت تحذرك بضرورة التروي وعدم التسرع في أي قرارات عاجلة اليوم، نظرًا لأن القمر المكتمل موجود اليوم في وضع معاكس بمحور برجك، لهذا يجب أن تعمل بدقة ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك بين المحطين بك في العمل، أو أصدقائك على الصعيد الاجتماعي، كما تطالبك الأفلاك بضرورة أن تراجع موقفك ومواقف الآخرين كي تصل للحقيقة.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تنصح عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج مولود الحمل، بالهدوء والتروي، إذ أن القمر المكتمل في وضع معاكس داخل برجك اليوم، ويطالبك الفلك أن تعمل بدقة ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك، كما تؤكّد عليك الأفلاك اليوم، بأن تراجع موقفك ومواقف الآخرين كي تصل للحقيقة وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد مولود برج الحمل، اليوم الخميس بالسيطرة على انفعالاتك وتسرعك، نظرًا لوجود كلا من الشمس وعطارد في مربع برجك، لهذا تنصحك الأفلاك بضرورة أن تتحكم في تمردك على الآخرين.