تفاصيل التقديم لمدرسة المتفوقين بنين عين شمس.. الرابط والشروط والرسوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة للتقديم للقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدرسة المتفوقين بنين عين شمس للعام الدراسي 2022-2023، والذي فتح باب التقديم لها يوم 7 يوليو ويستمر حتى 22 من الشهر ذاته، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط التقديم لمدرسة المتفوقين بعين شمس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ الطلاب الراغبين في التقديم لمدرسة المتفوقين بعين شمس والحاصلين على شهادة التعليم الأساسي من مصر، يمكنهم التسجيل على هذا الرابط، للتسجيل وملء استمارة التقدم إلكترونيا، ولن يتم قبول أي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.

وبالنسبة للطالب المصريين العائدين والذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية ضمن امتحانات ابناؤنا في الخارج سواء بالمدارس المصرية بالخارج او الكترونيا، يتم تقديم أوراقهم يدوياً الى الإدارة العامة للإمتحانات مباشرة خلال نفس فترة التقدم الإلكترونى.

شروط القبول بمدرسة المتفوقين

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط للقبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس بنين للعام الدراسي 2022/2023، وهي كما يلي:

- الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2021/2022 دور أول.

- أن يكون مجموع درجات الطالب 252 (90%) .

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في 1 أكتوبر.

رسوم التقديم في مدرسة المتفوقين عين شمس بنين

- يتم سداد مقابل أداء الخدمة (رسوم دفع مدارس المتفوقين وقيمتها 50 جنيها)، من خلال منافذ الدفع بالبريد المصري وفوري وشركات finance-E بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب الذين تنطبق عليهم شروط التقدم لمدرسة المتفوقين بعين شمس، ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم.

- تتسلم الإدارات والمديريات التعليمية الإيصالات، ويتم إرفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة.

- لا يقبل السداد بحوالة بريدية أو بإيصال (23 ع ج) ولا إيصال (123 ث ع).