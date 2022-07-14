اعترافات المتهم بقتل زوجته في شبرا الخيمة: «الخلاف بسبب قسط جمعية»

كشفت التحقيقات في واقعة قتل مدرس لزوجته في ليلة العيد بمقص خلال مشاجرة بينهما في شبرا الخيمة، أنه يعمل أخصائي مكتبة بإحدى مدارس شبرا الخيمة، وأن زوجته تعمل عاملة بإحدى حضانات الأطفال، كما أنه يعمل في الفترة المسائية سائقا على «توك توك».

كما كشفت التحقيقات أن المتهم أدلى باعترافات تفصيلية حول الواقعة، جاء فيها أنه حدثت بينه وبين زوجته مشادة كلامية بسبب الخلاف على دفع قسط الجمعية المشتركان بها، قام خلالها بتسديد طعنتين لها باستخدام مقص وهرب بأطفالهما لمحافظة المنوفية، تاركا الجثة في شقة الزوجية حتى تم اكتشافها في اليوم التالي لهروبه عند أهله، وتم القبض عليه.

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بشبرا

في سياق متصل، أمر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بتجديد حبس المدرس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقتله زوجته بسلاح أبيض «مقص» بسبب خلافات زوجية بينهما، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

وكشفت التحريات والتحقيقات من سؤال شهود العيان والجيران بمنطقة الحادث، أن المجني عليها كانت تتمتع بسمعة طيبة والكل في المنطقة يعرف أخلاقها وحسن تربيتها، وأن زوجها كان دائم الاعتداء عليها بالضرب للحصول منها على الأموال، وأن المتهم يعمل مدرسًا بالإضافة إلى أنه كان يعمل على «توك توك»، وفي يوم الحادث تشاجر مع زوجته المجني عليها وتعدى عليها بالمقص ليلة وقفة العيد، بسبب الخلافات الزوجية ومصروف المنزل، حتى لقيت مصرعها ثم هرب بالأطفال من الشقة إلى محافظة المنوفية حيث مسقط رأسه، حتى جرى ضبطه، وأن الضحية رحلت وتركت خلفها ثلاث أطفال من ضمنهم رضيعة.

مصرع سيدة على يد زوجها

وكانت سيدة قد لقيت مصرعها على يد زوجها في شبرا الخيمة إثر مشاجرة نشبت بينهما لرفضها إعطاءه أموالًا فقام بطعنها بسلاح أبيض «مقص» أودى بحياتها، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أسرة المتوفاة، كما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها غارقة في دمائها وبها آثار طعن، بشارع ترعة الشابوري، دائرة القسم.

المجني عليها تعمل في حضانة

وانتقلت قوات الأمن ورجال البحث الجنائي لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن المجني عليها تدعى «عبير.م»، 33 عامًا، تعمل مربية في حضانة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها «إبراهيم.ا»، مدرس، 37 عامًا، بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم بالواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب رفضها إعطائه أموالًا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.