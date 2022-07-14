بالأسماء.. العثور على 3 جثث غرقى في مياه ترعة الشيخية بقنا

عثر الأهالي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الخميس، على 3 جثث داخل مياه ترعة رئيسية بقرية الشيخية في مركز قفط، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بالعثور على 3 جثث داخل المياه في ترعة قرية الشيخية في قفط، وتم انتشال الجثث وجاري نقلهم إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

أسماء الغرقي في ترعة بقنا

وجاءت أسماء الضحايا «هشام حسني أحمد عبد الغني»، 17 عاما، و«خالد عصران أحمد عبد الغني»، 17 عاما، و«عبده أحمد محمد عبد النبي»، 17سنة، وتم انتشال الجثث ونقلهم إلى مشرحة مستشفى قوص، بواسطة سيارة الإسعاف.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وکلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.