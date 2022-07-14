إيران: سنرد بقسوة على أي خطأ من واشنطن وحلفائها

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن بلاده سترد ردا قاسيا على أي خطأ من واشنطن أو حلفائها، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية منذ قليل.

إيران تهدد واشنطن وحلفائها

وجاء رد الرئيس الإيراني، تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بائير لابيد والرئيس الأمريكي جوبايدن، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم، خلال زيارة الأخير إلى القدس المحتلة ضمن جولة يقوم بها في الشرق الأوسط.

أمريكا تتعهد بعدم السماح لإسرائيل بامتلاك سلاح نووي

وتعهد الرئيس الأمريكي خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بالتزام بلاده بعدم السماح لطهران أبدا بامتلاك سلاح نووي، كما تعهد بإنشاء تحالف إقليمي لمواجهة ما أسموه خطرا إيرانيا في المنطقة.