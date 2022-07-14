القبض على «مستريح الملابس» بالتجمع الخامس: استولى على 10 ملايين جنيه

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على مستريح التجمع الخامس، ويدعى «إسلام.س»، بعد استيلائه على نحو 10 ملايين من ضحاياه، بزعم استثمارها في استيراد الملابس، نظير حصولهم على أرباح شهرية كبيرة، لكنه تهرب منهم بعد عدة أشهر، ولجأ الضحايا إلى القضاء وحصلوا على أحكام قضائية بحبسه.

مستريح التجمع الخامس يستأنف على قرارات حبسه

واقتادت أجهزة الأمن مستريح التجمع الخامس إلى قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لاستيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بالأحكام القضائية الصادرة بحقه.

وقام المتهم بالمعارضة على الأحكام الصادرة عن محكمة الجنح، حتى يتمكن من تسوية موقفه القانوني، أما الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الجنح المستأنفة فسيقضي العقوبة فيها.

مستريح التجمع الخامس استولى على 10 ملايين جنيه

وقال أحد الضحايا ويدعى «شريف.أ»، إنه وقع ضحية مستريح التجمع الخامس بعد أن اقنعه باستثمار نقوده في نشاط تجارة الملابس المستورة، وحصل منه على مبلغ 800 ألف جنيه، وأنه حصل منه على أرباح لمدة 3 أشهر وبعدها تفاجأ بالمتهم يغلق هاتفه المحمول ويهرب.

أحكام قضائية ضد مستريح التجمع الخامس

وأضاف شريف، حديثه لـ«الوطن»، إنه لجأ إلى القضاء وحصل على أحكام قضائية بحبس المتهم لمدة 6 سنوات في عدة قضايا، كما أن باقي الضحايا أقاموا قضايا ضده وحصلوا أيضًا على أحكام قضائية، وأن إجمالي الأحكام الصادرة بحق المتهم تقترب من 20 سنة سجنًا.

كانت أجهزة الأمن تمكنت من القبض على مستريح التجمع الخامس بعد اختبائه في شقة بالتجمع الخامس تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة بحقه بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.