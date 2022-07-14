تفاصيل وأسعار تذاكر حفل تامر حسني المقبل.. تصل إلى 1800 جنيه

يستعد الفنان تامر حسني؛ لإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة العلمين الجديدة، يوم الجمعة الموافق 22 من الشهر الجاري، بعد نجاح حفله في الساحل الشمالي، أمس، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

أسعار حفل تامر حسني المقبلة

وجاءت أسعار حفل تامر حسني المقبل 500 جنيه للفئة الأولى، و750 جنيها للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة بلغت 1800 جنيه، وفتح باب التذاكر عن طريق موقع تذكرتي الإلكتروني.

كما وفرت إدارة الحفلة ترحال للجماهير على أن تقوم من مدينة القاهرة ذهاب وعودة بـ200 جنيه، ومن الإسكندرية ذهاب وعودة 100 جنيه.

احتفال تامر سحني بنجاح حفله

ونشر تامر حسني، مجموعة صور عقب انتهاء الحفل، وعلق عليها قائلًا: «من حفل oia beach الساحل الشمالي جمهور جميل وحفلة رائعة في انتظركم يوم 22 إن شاء الله في حفل الألبوم الجديد».

ورفع حفل تامر حسني في الساحل شعار كامل العدد، وتألق تامر باللون الأبيض وحرص كعادته على اصطحاب ابنتيه زوجته.

أبطال فيلم «بحبك»

وفي سياق آخر، يحقق تامر حسني نجاح بفيلمة الجديد «بحبك» الذي يعد أولى التجارب الإخراجية والتأليفية، ويشارك بطولة الفيلم مع تامر عدد كبير من نجوم الشباب وهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، وهو من تأليف تامر حسني.

تفاصيل فيلم «بحبك»

فيلم «بحبك» تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول شاب يدعى «علي» الذي يجسد شخصيته تامر حسني متعدد العلاقات العاطفية يقع في قصة حب مع فتاتين «حبيبة» هنا الزاهد و«ياسمين» هدى المفتي، ويتخلل الأحداث عدد من المشاهد الرومانسية والكوميديا التي تجعله في حيرة ليختار واحدة منهما،وتتوالي الاحداث وتظهر العديد من المشاهد الكوميدية والرومانسية بين تامر حسني وكلا من هنا الزاهد وهدى المفتي.