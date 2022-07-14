رئيس أكاديمية الفنون: مجدي أحمد علي لم يدخل معهد السينما منذ سنوات

أثار المخرج مجدي أحمد علي، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد انتقاده آليات الدراسة لمعهد السينما، كونها تفتقد للاحترافية بدرجة كافية، وذلك حسب قوله.

معهد السينما مزود بأحدث التقنيات

ومن جهته، دعت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، المخرج مجدي أحمد علي، لزيارة معهد السينما، للاطلاع على حجم التطوير الحاصل، لاسيما في الآونة الأخيرة، كما أنه لم يزر المعهد منذ سنوات طويلة، قائلة في تصريحات لـ«الوطن»: «مجدي أحمد علي، صديق عزيز وأستاذ فاضل، لكن في الحقيقة معهد السينما مزود بأحدث التقنيات سواء في التصوير أو الإخراج أو المونتاج أو الرسوم المتحركة أو الصوت».

وأوضحت أنّ معهد السينما خلال مرحلة التطوير، استعان بخبرات على أعلى مستوى، متابعة أنّ «مجدي أحمد علي أدلى بشهادته عن المعهد، بناءً على تجربته القديمة منذ عقودٍ طويلة، وليست بناءً على تجربة حديثة».

جرى طفرة كبيرة في المبنى الجديد لمعهد السينما

وأضافت الدكتورة غادة جبارة «أدعوه المخرج لزيارة المعهد، لتفقد استديوهات الصوت، والبلاتوهات المجهزة بأحدث التقنيات المستخدمة في الإضاءة والكاميرات الحديثة، ووحدات المونتاج المختلفة، والوحدة الخاصة بتصحيح الألوان، والمعدات الخاصة بالصوت»، مؤكدة أنه جرى طفرة كبيرة في المبنى الجديد لمعهد السينما.

واستنكرت غادة جبارة، تصريحات مجدي أحمد علي، بشأن ادعاءه بعدم وجود دراسة عملية داخل المعهد، قائلة: «إزاي مفيش دراسة عملية، وإحنا أصلًا أفلامنا موجودة في المهرجانات المحلية والعالمية»، داعية إياه بحضور تحكيم مشروعات تخرج الطلاب لمعرفة مستواهم.