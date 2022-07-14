عمرو حمزاوي: المشاركة في بناء حاضر ومستقبل مصر تكون من أراضيها

قال الدكتور عمرو حمزاوي، مدير برنامج «كارنيجي» للشرق الأوسط، إنه سعيد بعودته لمصر «كل شبر في مصر وحشني وسعيد جدا إني رجعت بلدي وخاصة ملوي في الصعيد»، مضيفا أنه بمجرد استلامه الدعوة من الرئاسة المصرية للمشاركة في الحوار الوطني شعر بسعادة غامرة وعلى الفور عاد لمصر.

التعدد في الآراء لتتحول مصر إلى جمهورية جديدة تنموية عادلة

وأوضح «حمزاوي»، خلال استضافته في برنامج «مصر جديدة» مع الكاتب الصحفي والإعلامي ضياء رشوان، والمذاع على فضائية «ETC»، أنه نشر مقاله ما أحلى الرجوع إليها قبل عودته لمصر، مضيفا أنه سيستمع للجميع من أجل معرفة كيفية توظيف آليات الحوار الوطني من أجل الوصول إلى الانفتاح السياسي والتعدد في الآراء لتتحول مصر إلى جمهورية جديدة تنموية عادلة تقبل الرأي والرأي الأخر وتتسع للجميع.

بناء مصر يكون من داخلها وليس من الخارج

وأشار «حمزاوي» إلى أن الحوار الوطني هو أداء أساسية لإدارة التحول والانفتاح السياسي المنتظر، وأن هناك العديد من الأخبار المنسوبة إليه وهي غير حقيقية، مؤكدا أنه مصري اختلف في بعض التوجهات ولكن شرعية دستور 2014 هي الشرعية التي يفضل الإسهام في خدمتها من أجل مصر.

وأكد الدكتور عمرو حمزاوي، أنه عبر عنه حبه لوطنه من خلال مقاله الأول قبل العودة بعد أن اكتشف افتقاده للوطن والأهل والمستقبل وكل ما كان يعرفه في مصر، «مهما سافرت كنت بحلم بالرجوع لمصر والإسهام في مجال تخصصي، ومصر بلد كبيرة واللى يرغب في المشاركة في صناعة مستقبلها وحاضرها لابد أن يتواجد على أرضها».