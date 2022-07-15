مأساة طفلة بالشرقية.. «ملك» عمرها 7 سنوات وتحتاج زرع قرنية بـ95 ألف جنيه

تعيش الطفلة ملك عبداللطيف عبد الحميد مأساة حقيقية حيث شاء القدر أن تولد مصابة بضعف في البصر لتصبح مهددة بفقد بصرها في حال عدم زراعتها قرنية، بالإضافة إلى أنها تعاني من ضمور نصفي.

اكتشاف الأسرة إصابة طفلتهم ملك بضعف البصر

«إحنا أسرة بسيطة وعلى قد حالنا وذهبنا لأطباء ومستشفيات كلهم قالوا إنها محتاجة لزراعة قرنية»، بتلك الكلمات بدأت صفاء أنور عبدالفتاح، 27 عامًا والدة الطفلة مقيمة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية وحديثها معنا.

الطفلة ملك تحتاج إلى عملية زراعة قرنية

وتابعت: «تكلفة عملية زرع القرنية 95 ألف جنيه وليس لدينا أي هذا المبلغ أو حتى جزء منه»، مشيرة إلى أن زوجها يعمل باليومية وما يتقاضاه من أجر يومي يساعدهم فقط على تدبير إحتياجات المأكل والملبس بالكاد، مضيفة: «الحمد لله على كل حال.. ربنا سترها معنا وكل اللي اتمناه علاج بنتي»

ملك تنتمي لأسرة بسيطة

ولفتت إلى أنهم يعيشون في منزل بسيط للغاية معروش باخشاب البوص والقش حيث تتسلل الأمطار إلى داخل منزلهم في للشتاء والزواحف والقوارض في الصيف، مضيفة أن لديهما ابن آخر غير ملك عمره 7 سنوات.

والدة ملك تناشد وزارة الصحة لمساعدتها في علاج ابنتها

وناشدت والدة الطفلة وزارة الصحة لمساعدتها فى علاج طفلتها وإجراء عملية زراعة القرنية لها املا في إنقاذها وحتى لا تفقد بصرها وتصبح عمياء.