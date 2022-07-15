ردود أفعال إيجابية وإشادات بـ فيلم جدران: «رعب ينافس الأجنبي»

أشاد الكثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بفيلم جدران، الذي يعرض حاليا على منصة «Watch IT» الإلكترونية، حيث يعتبر أول الأفلام الأصلية للمنصة، ويجمع في بطولته عدد من النجوم من بينهم درة، نيكولا معوض، هند عبد الحليم، بالإضافة إلى أحمد بدير، حنان سليمان وفراس سعيد، ومن إخراج محمد بركة.

أحداث فيلم جدران.. رعب وتشويق

وتدور أحداث فيلم جدران، في إطار من الرعب والتشويق حول «ليلى»، التي تجسد دورها الفنانة درة، حيث تعاني من الاكتئاب بعد فقدان والدتها، وتضطرها الظروف للانتقال إلى منزل قديم بحثا عن مستندات تثبت ملكية والدتها للبيت، ولكن هناك العديد من المخاطر في انتظارها بالإضافة إلى اكتشافها حقائق صادمة للمرة الأولى، والفيلم قصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان.

درة: سأتابع ردود الأفعال على فيلم جدران بنفسي

وحقق فيلم جدران، ردود أفعال إيجابية من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قالت الفنانة درة إنها منتظرة آراء المشاهدين وستتابعها بنفسها عبر حساباتها على المنصات، «أتمنى أن يعجبكم فيلم جدران ، منتظرة آراءكم وردود أفعالكم سأتابعها بنفسي».

الجمهور عن فيلم جدران: «يستحق المشاهدة»

وأشاد عدد كبير من مشاهدي الفيلم على «تويتر»، بفيلم جدران، قال أحد المغردين: «فكرة الفيلم رايقة، مش هتصدق إن دا فيلم رعب عربي، كمان تمثيل درة في حتة تانية بجد، شابو لكل فريق العمل»، كما عبرت إحدى المشاهدات عن إعجابها بالفيلم، قائلة: «أول مرة أشوف فيلم رعب عربي أصدقه، الممثليين أبدعوا خصوصا درة بجد فيلم يستحق المشاهدة».

وأضافت مشاهدة أخرى في تدوينة على «تويتر»، «جدران فيلم ينافس الأعمال الأجنبية خاصة أنه فيلم رعب وبه العديد من التفاصيل.. مبروك لصناعه»، بينما قال مغرد آخر: «فيلم بيشد من أول ثانية لآخر ثانية وبيخليك قاعد مستني إيه الحكاية، درة مجتهدة جدا الفترة الأخيرة وأثبتت أنها ممثلة بجد مش معتمدة على شكلها».