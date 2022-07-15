كشف ملابسات محاولة فتاة أجنبية إنهاء حياتها في بث مباشر عبر «تيك توك»

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق «تيك توك» لمحاولة إحدى الفتيات الإقدام على إنهاء حياتها داخل غرفتها، ومن خلال فحص الفيديو جرى التوصل إلى تحديد العقار الذي شهد الواقعة، بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وتبين بالانتقال أن الفتاة حاولت إنهاء حياتها نتيجة مرورها بضائقة نفسية لعدم رغبتها في الاستمرار في عملها، وعدم تمكنها من زيادة المتابعين لحسابها الشخصي على تطبيق «تيك توك»، كمحاولة منها للتحصل على مبالغ مالية من التطبيق والتربح من زيادة عدد المتابعين.

الفتاة تحمل جنسية أجنبية

وعقب الانتقال إلى محل الواقعة، جرى التقابل مع والدة الفتاة «تحمل جنسية إحدى الدول»، وبمناقشتها أفادت بأنه عقب عودة ابنتها من العمل قامت بالدخول إلى غرفتها وغلق الباب، وعقب مرور بعض الوقت ارتابت في الأمر فقامت بالدخول، فتبين لها قيام ابنتها بمحاولة إنهاء حياتها.

الفتاة تمر بضائقة نفسية

وأكدت والدة الفتاة أنها قامت بإنقاذها، وعللت فعلتها بمرورها بضائقة نفسية، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط الفتاة، وبمناقشتها أفادت بمحاولتها إنهاء حياتها نتيجة مرورها بضائقة نفسية لعدم رغبتها في الاستمرار في عملها، وعدم تمكنها من زيادة المتابعين لحسابها في «تيك توك».

أضافت الفتاة أنها قامت بعمل بث مباشر «لايف» من هاتفها المحمول، من داخل غرفتها، لتصوير نفسها أثناء القيام بمحاولة إنهاء حياتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

«الوطن» تحذر من الإقدام على إنهاء الحياة

وتحذر «الوطن» من الإقدام على إنهاء الحياة، وتطالب من تراودهم مثل هذه الأفكار بالتوجه إلى طبيب نفسي في محاولة لحل مشكلاتهم وما قد يتعرضون له، والتفكير بإيجابية حول استمرارية الحياة التي منحها الله للإنسان.