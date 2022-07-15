صحفي سعودي: الشرق الأوسط الجديد سيكون قوة سياحية وتصنيعية وتجارية مهمة

قال جيلاني الشمراني، مساعد رئيس تحرير جريدة أخبار السعودية، إن الإعلام يتحدث عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من شهر، لافتا إلى أن هذه الزيارة مهمة في توقيتها الزماني، خاصة أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنهى جولة مؤخرا لعدد من الدول العربية من ضمنها مصر.

أهمية زيارة بايدن للسعودية

وأضاف «الشمراني»، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار ten، اليوم الجمعة، أن زيارة الرئيس الأمريكي بايدن تتزامن مع ظروف الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما نتج عنها من زيادة في أسعار الطاقة عالميا وشح في بعض السلع التجارية، وكل ذلك يبين مدى أهمية زيارة بايدن للسعودية.

ولفت إلى أن مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي سيكونون حاضرين في قمة جدة غدا، وهذا يبين الشرق الأوسط الجديد الذي صرح عنه كثيرا ولي العهد، وسيكون مهما جدا للعالم وجهة سياحية واستثمارية وقوة عسكرية وتجارية وتصنيعية بكل أنواعها ولا بد من أمريكا وأوروبا أن تعرف معنى ذلك جيدا وتحافظ على علاقتها مع السعودية.

وأكد أن الرئاسة الأمريكية أدركت أن العلاقة مع السعودية تتريخية تمتد لثماني عقود، خاصة مع أهمية الممرات المائية التي تمر منها التجارة الأمريكية مثل البحر الأحمر ومضيق بحر العرب، كما يوجد حوالي 742 شركة أمريكية تعمل في السعودية بقيمة أكثر 90 مليار ريال سعودي، وكل هذه العوامل تبين مدى أهمية الزيارة.

ليس أمام بايدن خيارات كثيرة

وأوضح أن هناك رسائل كثيرة من قدوم بايدن من إسرائيل والأراضي الفلسطينية إلى السعودية منها رسائل سياسية وأمنية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي قضية السعودية الأولى، وهذا الملف بلا شك سيناقش خلال زيارة الرئيس الأمريكي، والشق الثاني سيكون عن الملف إيران النووي وتهديدها للمنطقة.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي ليس له خيارات كثيرة، بينما المملكة السعودية لديها الآن علاقة جيدة مع روسيا والصين، وبالتالي أمريكا تعرف معنى هذا جيدا، ولا بد من أن تحافظ على علاقتها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والأمنية مع المملكة.