سلاح الجو الأوكراني يدمر صاروخا روسيا بمنطقة «كييف»

أسقط سلاح الجو الأوكراني، صاروخًا روسيًا في منطقة«بيلا تسيركفا» بمنطقة «كييف»، وأشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «كييف»، أوليكسي كوليبا، على «تليجرام»، إلى عدم وقوع إصابات أو دمار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، إلى أن روسيا أطلقت حوالي 3000 صاروخ عبر أوكرانيا منذ بدء الحرب منذ 24 فبراري الماضي.

لوجانسك: قوات كييف تحرق حقول القمح وصوامع الحبوب أثناء باتجاه سيفيرسك

بدورها، قالت سلطات جمهورية «لوجانسك» الشعبية، إن قوات كييف، أحرقت حقول القمح وصوامع الحبوب أثناء انسحابها أمام تقدم الجيش الروسي، باتجاه سيفيرسك من بلدة فولتشيياروفكا في خطوات انتقامية، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم التكتيكات ذاتها في «دونيتسك».

وأشار مساعد وزير الداخلية بـ«لوجانسك» فيتالي كيسيليوف، إلى حادث مماثل وقع في بلدة «روبيجنويه»، مضيفا أن هذا كان احتياطي استراتيجي لمدن: روبيجنويه وسفيرودونيتسك وليسيتشانسك وكراسني ليمان.

ونشر الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، فيديو على «تليجرام»، لمؤن عسكرية أجنبية في مواقع عسكرية تم تحريرها من القوات الأوكرانية، شرقي أوكرانيا.

وقرأ صحفي وجندي، في الفيديو،المعلومات المكتوبة على المؤن وقالا إنها صنعت في بولندا وكندا وبريطانيا وإستونيا.

واشنطن: لا نراقب استخدام الجيش الأوكراني للأسلحة الأمريكية

بدوره، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن لا تراقب استخدام الجيش الأوكراني لأسلحة «واشنطن»، ولا تلمس أي مؤشرات على تسرب الأسلحة إلى خارج البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن «واشنطن»، سترحب بقرار «موسكو» الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع «كييف» في حال قررت روسيا ذلك.

بدوره، رفض مسؤول في «البنتاجون»، أمس الجمعة، ما ذكرته «موسكو» بشأن قصف مدينة «فينيتسيا» جنوب غربي عاصمة البلاد «كييف»، يوم الخميس الماضي، الذي قالت كييف إنه خلف 23 قتيلاً بينهم أطفال.

وأمس الجمعة، قالت السلطات الروسية، إن القصف كان يستهدف اجتماعاً للقوات الجوية الأوكرانية. وقال المسؤول الدفاعي الأمريكي لـ الصحفيين، إن روسيا شنت هجومها مستخدمة صاروخاً أطلِق من غواصة، مشيرا إلى عدم وجود مؤشر عن وجود هدف عسكري في جوار المبنى الذي تم استهدافه.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن 100 إلى 150 مدنياً أوكرانياً قُتلوا في ضربات روسية خلال الأسبوعين الأخيرين

أوكرانيا تتلقى الشحنة الأولى من «راجمة صواريخ أم 270»

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، تلقيها الشحنة الأولى من منظومة متطورة من «راجمة صواريخ أم 270 »، وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن المنظومة ستواكب صواريخ «هيمارس» في ساحة المعركة

بدورها، طالبت الحكومة الأوكرانية، بنوكا أمريكية وأوروبية بقطع علاقاتها مع الشركات الروسية للنفط، مهددة إياها بمقاضاتها أمام «المحكمة الجنائية الدولية»، وفقا لما ذكرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية.

وأوضح مستشار الرئيس الأوكراني للشؤون الاقتصادية أوليج أوستينكو، أن سلطات بلاده وجهت رسائل إلى رئيس بنك «جي بي مورجان شاس» الأمريكي جيمس دايمون، والرئيس التنفيذي لمصرف «أتس أس بي سي» البريطاني، نويل كوين، كما تم إرسال إلى «سيتي جروب» الأمريكي «كريديت أجريكول» الفرنسي.