سمسم شهاب يعلن وفاة شقيقة الأكبر: «جوايا حزن يكفي العالم»

أعلن المطرب الشعبي سمسم شهاب، وفاة شقيقه الأكبر، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، حسبما أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب «شهاب»: «لله ما أعطى ولله ما أخذ، توفى إلى رحمة الله تعالى أخى الكبير الحاج رضا شهاب، أسألكم الدعاء له بالرحمة وأرجوكم قراءة الفاتحة على روحه، فهو في حاجة لكل ثواب ولكل حسنة فهو الآن يُحاسب».

وأضاف سمسم شهاب: «اللهم أرحمه وأجعل قبره روضة من رياض الجنة، إلى رحمة الله يا أخى وأبي وصاحبي وحبيبي وسندي، جوايا كلام كتير، وحزن يكفي العالم، لكن إيمانى بالله يجعلني لا أملك إلا الصبر والدعاء والرضا».