نقيب السياحيين يكشف عن أرخص 5 مصايف في مصر: أسعار تبدأ من 200 جنيه

يبحث الكثير من المواطنين في هذا الوقت من كل عام، عن أرخص وأفضل أماكن المصايف والمقاصد السياحية التي يمكن التوجه إليها بأسعار مناسبة تكفي الأسرة بعدد أفراد ما بين 4 لـ5، وذلك للهروب من حر الصيف وانتهاز فرصة الإجازة الصيفية في قضاء أفراد الأسرة أطول فترة ممكنة مع بعضهم البعض.

5 مدن سياحية مصيف مناسب للجميع

وقال باسم حلقة، نقيب السياحيين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فصل الصيف يعتبر هو فرصة الأسر المصرية البسيطة للترويح عن أنفسهم والتخلص من ضغوط الحياة بشكل عام، كاشفا عن 5 مدن من الممكن أن تكون وجهتهم لهذا الصيف، حيث إنها تعتبر مصيفا مناسبا لجميع الأسر التي تبحث عن مصيف جميل وبأسعار بسيطة.

وأضاف أن مدينة مرسى مطروح تأتي على رأس المدن الخمس، نظرا لجمال جوها ونظافة البحر هناك، ثم تأتي بعدها مدينة الإسكندرية، ثم رأس البر، ثم دمياط الجديدة، ثم بورسعيد، ففي تلك المدن تستطيع الأسر الحصول على شقق سكنية لمدة أسبوع وبتكلفة مناسبة للمصيف.

الإيجار يبدأ من 200 جنيه

ولفت «حلقة» إلى أن الإيجار اليومي للشقق السكنية في تلك المدن يبدأ من 200 جنيه ويتزايد حسب مساحة الشقة وموقعها من البحر، ما يسمح للأسر بقضاء أسبوع كامل بتكلفة مناسبة.

وأضاف أن المدن الخمس تتوافر بها الأسواق التي تستطيع من خلالها الأسرة تأمين احتياجاتها منها دون القلق من الأسعار مطلقا، لأن الأسعار المتواجدة في أسواق الخمس مدن هي نفسها الأسعار الموجودة في المدن العادية، وتستطيع الأسرة أن تأخذ معها ما تحتاجه من مؤن إذا توافرت الفرصة لذلك، ما يسهم في خفض تكاليف الرحلة.

شواطئ عامة ومزارات سياحية بأسعار رمزية

وأشار نقيب السياحيين إلى أن في كل مدينة من المدن الخمس يوجد شواطئ عامة تابعة لها وهي متاحة ومفتوحة للجميع وبذلك تستطيع الأسرة قضاء وقتها على البحر وبأسعار رمزية، وتستطيع الأسرة التنزه في الأماكن السياحية الموجودة هناك وتكون مجانية خلال فترة المصايف، وبعضها يكون برسوم بسيطة تكون مكررة بالفعل من وزارة السياحة والآثار.