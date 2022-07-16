رئيس «طاقة النواب»: استراتيجية مصر للتحول إلى الغاز حمتها من الأزمة العالمية

أكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن أسعار المنتجات البترولية والبنزين تشهد ارتفاعا غير مسبوق عالميا، ما أثر بشكل كبير على مصر، مع استمرار الحرب الروسية الاوكرانية.

عوض الله: مصر نجحت في إعداد إستراتيجية لمواجهة الأزمة

وأشار عوض الله في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم إلى أن الدول الاوربية والولايات المتحدة تشهد موجات تضخم غير مسبوقة خاصة في المواد البترولية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، لكن مصر نجحت في إعداد إستراتيجية لمواجهة الازمة، وأهم محاورها التحول نحو الغاز الطبيعي بديلا للسولار والبنزين ذمن خلال المشروع أو المبادرة التي تقوم بها الدولة مع تقديم تسهيلات كبيرة للتحول الى الغاز.

وأوضح عوض الله ان الدولة بصدد الانتهاء من 1000 محطة للغاز الطبيعي وان الحل لتحويل السيارات الى الغاز الطبيعي مما يوفر استيراد المنتجات البترولية مما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام وليس فقط أسعار الطاقة

السيارات الكهربائية

وشدد عوض الله ان من بين الحلول ايضا السيارات الكهربائية حيث تعمل الدولة على تشغيل محطات لشحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى تسهيلات قدمتها الدولة لاستيراد السيارات الكهربائية أو الصناعات المكملة والاستثمار في هذا المجال، حيث تمثل طاقة بيئية نظيفة وحلا لمواجهة أسعار المنتجات البترولية عالميا.

وأكد رئيس لجنة الطاقة أن هناك جهودا من الدولة لتقليل استيراد المنتجات البترولية وزيادة إنتاج مصر المحلي من خلال تطوير عدد من المصافي ومعامل التكرير حتى تصل مصر إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.

زيادة صادرات الغاز تخفف آثار ارتفاع أسعار البترول عالميا

وتابع «عوض الله» قائلا إن زيادة صادرات الغاز خففت آثار ارتفاعا أسعار الزيت أو البترول عالميا، حيث لا تزال مصر من الدول المستوردة للبترول والمنتجات البترولية، كما قدمت مصر دعما للمحروقات والمواد البترولية بالموازنة الجديدة للدولة بلغت 28%، مقابل نحو 18% في العام المالي الحالي وذلك لسد فروق الأسعار العالمية.

وأشاد «عوض الله» بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وزيادة صادرات الغاز والاستثمارات الكبرى للاكتشافات الجديدة وعمليات التنقيب عن الزيت والغاز مع شركات عالمية كبرى.