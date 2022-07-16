توزيع درجات الجيولوجيا.. اعرف المخصص لكل باب قبل الامتحان بساعات

كشف حسام بسيوني، معلم جيولوجيا عن توزيع درجات الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة والتي يعقد امتحانات غداً الأحد الموافق 17 يوليو الجاري ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا بالتنسيق مع جميع المدارس والمديريات والإدارات التعليمية، وبنظام البابل شيت أي الأسئلة الموضوعية التي تركز على فهم الطالب لمحتوى المنهج وقياس مخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

تفاصيل توزيع درجات الجيولوجيا

وأضاف «بسيوني» لـ«الوطن»، أن توزيع درجات الجيولوجيا تشمل جميع أبواب المقرر الدراسي بجانب العلوم البيئية، موضحاً أن المادة عليها 60 درجة موزعة على 50 سؤالا منها 10 أسئلة لكل سؤال درجتين و40 سؤالا لكل سؤال درجة واحدة.

وحصلت «الوطن» على تفاصيل توزيع درجات الجيولوجيا وهي تشمل النهاية الكبرى 60 درجة والنهاية الصغرى 30 درجة واجمالي عدد الأسئلة 50 سؤال وعدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤال وعدد الأسئلة كل سؤال درجتين 10 أسئلة ومدة الإجابة ثلاث ساعات.

توزيع درجات الجيولوجيا لسبع أبواب

وأكد حسام بسيوني، أن توزيع درجات الجيولوجيا تشمل سبع درجات للباب الأول في المادة وتسع درجات للباب الثاني وثمن درجات للباب الثالث وتسع درجات للباب الرابع و12 درجة للباب الخامس والأخير

توزيع درجات العلوم البيئية

وقال مدرس الجيولوجيا، إن توزيع درجات العلوم البيئية تشتمل على بابين، الأول له 11 درجة والثاني له سبع درجات، مشددا على الطلاب بضرورة الاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم للتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أكدت أن امتحانات الثانوية العامة تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات ووسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.