حظك اليوم برج الأسد الأحد 17-7-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الأسد أصدقاء جيدون ويعرف عنهم الإخلاص والوفاء ويتعاملون باحترام شديد وتقدير ويحبون التفاني في إسعاد أصدقائهم، ويساعدون من هو بحاجة إلى ذلك، ويفعلون ذلك حتى لو كان الأمر يتطلب الكثير من الوقت والطاقة منهم، وإذا كان لديك صديقًا من مواليد هذا البرج فيمكنك أن تثق به كثيرا فهو أهل ثقة ولا يمكن أن يفشي أسرارك لأحد.

صفات برج الأسد مع العائلة والأصدقاء

مولود برج الأسد شخص اجتماعي لديه القدرة على استضافة الاحتفالات والمناسبات المختلفة، ولا يحب الجلوس بمفرده لأن تفاعله مع الآخرين يمنحه الشعور باحترام الذات، ولكنه كذلك قد يواجه صعوبة في العثور على أصدقاء قادرين على مواكبة ومتابعة الطاقة العالية والوعي الذي يمتلكه، ولكن مولود البرج سيفعل أي شيء لحماية المقربين منه، ويفخر دومًا بأسلافه وأصله في كل الأوقات الجيدة والسيئة.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

وقالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن القمر يتواجد بمنزل الأصدقاء اليوم مما يجعلك على استعداد لبدء فصل جديد من حياتك وتبدو ساحرًا وجذابًا، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

وقالت خبيرة الأبراج في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن»، إن القمر يتواجد بمنزل المدخرات اليوم مما يساعدك على التخطيط لمستقبلك وتكون مبهرا في تنظيم نفقاتك ومراجعة حساباتك وقد تنجح في تنمية المال والأعمال، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك حتى لا تتعرض لضياعها وجني نتائج سلبية.