سياسي أردني: يجب على أمريكا تحقيق ما طلبته الدول العربية خلال القمة

قال الدكتور زيد النوايسة، الكاتب والمحلل السياسي الأردني، إن القمة العربية الأمريكية والتي جرى عقدها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تناولت الموقف العربي الذي وجه رسالة للولايات المتحدة الأمريكية مفادها بأنه وفي حال رغبت في شراكات استراتيجية مع الدول العربية فعليها أن تحدث شراكات في المنافذ المتبادلة.

النوايسة: أمريكا تسعى إلى منع أي تمدد روسي أو صيني بالمنطقة

وأضاف «النوايسة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه يجب على الولايات المتحدة وفي إطار تكريسها لوجودها في المنطقة العربية ومنع أي تمدد روسي أو صيني في المنطقة أن توافق على كل ما طلبته الدول العربية مجتمعه منها، وعلى رأس الطلبات كانت حل الأزمة الفلسطينية.

النوايسة: بسبب أزمة كورونا عانت أمريكا اقتصاديا وبشده

واستطرد: «الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها تعاني حاليا مشكلات جمه فيما يخص الاقتصاد الأمريكي وتدفق النفط إلى الشعب الأمريكي كافة، حيث أنه وبسبب أزمة كورونا عانت أمريكا اقتصاديا وبشده، وحاليا تسعي إلى حل تلك المشكلات».

وأوضح أنه وبعد القرار السعودي الصادر اليوم، بالوصول لإنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا، فسينعكس بالضرورة على سعر النفط دوليا، كما وأن إدارة الرئيس بايدن معنيه بإقامة جسر تواصل بينها وبين الدول العربية كافة، وأيضا إسرائيل.

وتابع: «حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ارتكز على 5 عناوين رئيسية تخص الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والتنمية والتعامل مع التحديات جميعها، وحاليا العالم العربي وافق على الشراكات الاستراتيجية، مع وجود موقف أساسي يقوم على إنجاز تسوية تاريخية للصراع الأقدم في المنطقة، وهو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي».