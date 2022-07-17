كيفية التقدم للصف الأول الثانوي.. اعرف حالات النزول بالحد الأدنى للتنسيق

حددت وزارة التربية والتعليم، كيفية التقدم للصف الأول الثانوي، خاصة بعد أن انتهت مختلف المحافظات من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 شاملة درجات الطلاب في الفصل الدراسي الأول والثاني، فما هي طرق التقديم وخطواته والضوابط التي يجب على كل طالب أن يلتزم بها؟

تعرف على كيفية التقدم للصف الأول الثانوي

كيفية التقدم للصف الأول الثانوي لها مجموعة من الخطوات المهمة تتم على موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن للطالب تعديل رغباته أثناء فترة التسجيل، حيث أكدت الوزارة أن موقع التسجيل يشمل كافة التفاصيل الخاصة بنوعيات التعليم الثانوي والحد الأدنى لكل مدرسة بحسب ما قررته المحافظة التابعة لها هذه المدرسة.

-الدخول على موقع تقديم الصف الأول الثانوي.

-الضغط على زر «التسجيل بحساب الوزارة» للذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول.

- تسجيل الدخول وكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

- الدخول على صفحة الملف الشخصي والتي تحتوي على اسم الطالب والمديرية والمنطقة التعليمية الخاصة به والمدرسة الخاصة به والدرجة الخاصة به وآخر ميعاد للتقديم في المديرية الخاصة به.

- الضغط على زر «الدخول إلى التنسيق» للدخول إلى صفحة «معلومات التنسيق» التي تحتوي على معلومات عامة عن كل نوع تعليم.

- الدخول إلى صفحة خريطة التنسيق والتي تحتوي على جزء التعليم العام وجزء التعليم الفني.

- الضغط على زر «إملاء الرغبات» للدخول لصفحة إملاء الرغبات بعد الاطلاع على خريطة التنسيق.

بدء تسكين الطلاب عقب انتهاء أعمال التسجيل

أكدت مصادر مسئولة بالمديريات التعليمية، إن المدارس تبدأ تسكين طلاب الصف الأول الثانوي 2022 عقب الانتهاء أعمال التسجيل على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أن التسكين يتم على أساس الكثافة في المدارس.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنه في حالة وجود أماكن شاغرة في المدارس يتم تخفيض الحد الأدنى للتنسيق بجانب إتاحة الفرصة لطلاب الدور الثاني، موضحة أن تقديم الملفات الورقية يبدأ عقب الانتهاء من أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022.