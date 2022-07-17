نيويورك تايمز: جثمان رئيس أنجولا السابق يشعل معركة قضائية عبر القارات

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنه حتى بعد وفاته، يظل حاكم أنجولا السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس يثير الجدل السياسي، عبر القارات، حيث توفي الرئيس السابق في برشلونة في الثامن من يوليو عن عمر 79 عاما، ولكن حتى هذه اللحظة، لا أحد يعلم متى وأين سيتم دفنه، بسبب معركة اندلعت عبر القارات بسبب جثمانه.

أرملة دوس سانتوس ترغب في جنازة رسمية

وتابعت الصحيفة الاأمريكية، في تقرير لها، أن وفاة دوس سانتوس جاءت قبل أسابيع من انتخابات حاسمة، حيث يريد الحزب الحاكم في أنجولا والرئيس الحالي، جواو لورينسو، جنبًا إلى جنب مع أرملة دوس سانتوس، إحضار جثته إلى الوطن لحضور جنازة رسمية ودفن في ضريح على الطراز السوفيتي، وهو نوع من المشهد الذي يمكن أن يحشد الدعم للحزب الحاكم الذي يحاول الفوز والاستمرار في الحكم.

الأبناء يريدون جنازة خاصة وموقع قبر سري لوالدهم

وأضاف التقرير أنه من جهة أخرى، ترغب ويلويتشيا دوس سانتوس ابنة الرئيس السابق في جنازة خاصة وموقع قبر سري لوالدها في إسبانيا، حيث يمكن لأطفاله زيارتها، وتقول إنها تحظى بدعم بعض أشقائها الذين يواجهون مثلها اتهامات بالفساد في أنجولا ويمكن اعتقالهم إذا عادوا.

دوس سانتوس بطل حرب الاستقلال ضد البرتغال

وأضاف التقرير أنه مع خوض كلا الجانبين معركة قضائية في محكمة إسبانية، بات الأمر متروك لقاض في برشلونة ليقرر الخلاف، وقد تؤثر النتيجة على انتخابات أغسطس في أنجول ، وتابعت الصحيفة أن دوس سانتوس، كان أحد أطول القادة خدمة في أفريقيا، وكان شخصية بارزة في أنجولا لما يقرب من أربعة عقود، في جبهة الحركة الشعبية لتحرير أنجولا، وخرج منتصرًا من حرب الاستقلال ضد البرتغال الاستعمارية ثم حرب أهلية استمرت عقودًا.