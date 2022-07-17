الزيات يتقدم بأوراق ترشحه نقيبا للمحامين.. ويطالب بتحديد سقف للدعاية 

تقدم منتصر الزيات، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين، خلفًا للنقيب الراحل رجائي عطية.

سقف الدعاية الإنتخابية

وطالب الزيات، اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإعلان عن سقف الدعاية الإنتخابية، حتى لا يتدخل المال السياسي في عملية التصويت، وهو ما لن يسمح به جموع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وشدد على ضرورة التزام اللجنة المشرفة بتسليم كل مرشح أو من ينوب عنه بيان بنتائج صندوق أول بأول، للحفاظ على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

أسماء المرشحين

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من فتح باب تلقى طلبات الترشح على مقعد النقيب العام، حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.

وتختتم اللجنة أعمالها يوم الأربعاء المقبل الموافق 20/7/200، في تمام الساعة الخامسة مساء؛ على أن يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات يوم الجمعة الموافق 22/7/2022.

وتبدأ في تلقى التنازلات والاعتراضات والطعون يوم السبت 23/7/2022 وحتى يوم الثلاثاء 26/7/2022، والفصل فى التظلمات والتنازلات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى موعد غايته يوم السبت 30/7/2022.

وتجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 4/9/2022، وإجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد الموافق 11/9/2022.

أسماء المرشحين في انتخابات المحامين على منصب النقيب، وجاءت أسماء المتقدمين بأوراقهم للترشح في اليوم الأول للانتخابات كالآتي:

1 ـ سامح محمد معروف عاشور

2 ـ أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب

3 ـ عبدالحليم علام عبدالحليم علام

4 ـ نبيل حسن عبدالسلام مرسي

5 ـ محمد رجب أحمد البرديسي

6 ـ فرج عاشور محمود محمد

7 ـ أسامة درويش أحمد سنة

8 ـ إبراهيم محمد قرني عبدالمعبود

9 ـ عمر جلال حسن محمد هريدي

وطالبت النقابة العامة للمحامين، المرشحين لمقعد النقيب العام ضرورة إحضار المستندات، وطلب الترشح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة.

المستندات المطلوبة

- صورة كارنيه 2022 لطالب الترشح.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة من إدارة السجلات بالقيد والعنوان من «النادي النهري بالمعادي».

- شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب.

- شهادة بسداد رسوم الاشتراك «النادي النهري بالمعادي».

- الكشف الطبي من إحدى المستشفيات الحكومية يشمل «نفسية وعصبية – سموم»، ويحصل المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.