شعراوي وراشد يتابعان أعمال تطوير محور المريوطية

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مشروع تطوير ترعة المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الأهرام والملك فيصل للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال على أرض الواقع.

تجهيز التحويلة ومرحلة الحفر

واطلع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة علي مراحل التنفيذ والتي شملت تجهيز التحويلة ومرحلة الحفر ومرحلة أعمال الخرسانة المسلحة.

إعادة تأهيل المجاري المائية للارتقاء بجودة الخدمات

وأشار وزير التنمية المحلية في تصريحات صحفية إلى أن أعمال التطوير في هذا المشروع تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بتطوير وإعادة تأهيل المجاري المائية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب تطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية مما تعد نقلة نوعية كبيرة في تسهيل الحركة المرورية.

المشروع سيحقق نقلة حضارية للمنطقة

وقال محافظ الجيزة إن المشروع سيحقق نقلة حضارية للمنطقة لكونه يشمل على إنشاء ممشي سياحي ومواقف وساحات ونقاط خدمية إلى جانب تدبيش وتغطية أجزاء من الترعة، الذي سيسهم في تغير الوضع الحالي والتخلص من العشوائية والمخلفات وتحويلها من بؤرة للتلوث والقمامة إلى ممشى سياحي، وذلك ضمن مخطط تطوير محور المريوطية.

تطوير محور المريوطية بطول 8 كم

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة بالعمل على تطوير محور المريوطية بطول 8 كم من الدائري الشمالي وحتى الدائري الجنوبي.

رافق وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال الجولة محمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة والمهندس حسن موافي رئيس حي الهرم والدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والنقل ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.