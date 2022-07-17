القاهرة الكبرى الأكثر تخريدا للسيارات في «مبادرة الإحلال» بـ 17750 مركبة

خردت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا، نحو أكثر من 2020 سيارة متقادمة منذ بداية إطلاق المبادرة الرئاسية في شهر يناير 2021 وحتى 10 يوليو الماضي.

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية، إن المبادرة تسلمت أكثر من 20200 سيارة متقادمة من المواطنين المتقدمين لإحلال سياراتهم، واستلام سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج (غاز وبنزين).

تخريد 17750 سيارة بالقاهرة الكبرى

وأضاف «عوض»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محافظات القاهرة الكبرى جاءت على رأس قائمة المحافظات الأكثر تخريدًا للسيارات المتقادمة بنحو 17750 سيارة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية، إلى أن محافظة الإسكندرية حلت في المركز الثاني بعدد 2025 سيارة متقادمة، ثم السويس بـ 365 سيارة ثم محافظة البحر الأحمر 335 سيارة، وأخيرًا محافظة بورسعيد 360 سيارة متقادمة.

40 ألف طلب إحلال

وأوضح أن عدد الطلبات التي تم تلقيها من المواطنين الراغبين في إحلال سياراتهم عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، اقترب من الـ 40 ألف طلب إحلال، بينما سلمت المبادرة أكثر من 20600 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تتوزع بين سيارات تاكسي وملاكي ونقل، مؤكدًا أن قيمة الحافز الأخضر المخصص من الخزانة العامة للدولة لدعم المشاركين في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، سجل حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري نحو 480 مليون جنيه منذ انطلاق المبادرة في يناير 2021 وحتى اليوم.

ولفت المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية، إلى أن قيمة الحافز الأخضر تتوزع بين 10% في حالة السيارات الملاكي من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه، بينما ترتفع النسبة إلى نحو 20% في حالة التاكسي، و بحد أقصى 45 ألف جنيه، وأخيرا عند استبدال السيارة الميكروباص يرتفع إلى نحو 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه.