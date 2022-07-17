عاجل.. الإعلان عن دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

صدّق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور - إناث ) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي علوم ) أو الثانوية الأزهرية (علمي) خريجي العام الدراسي ( 2020 / 2021 ) ، (2021 / 2022 ) وذلك بالمعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى ، والمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال والمعهد الصحي للقوات المسلحة بالجلاء ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذى عقده اللواء طبيب / هشام الششتاوى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والذى أشار خلاله إلى شروط القبول لدفعة جديدة من الطلبة المتطوعين ، والتي تضمنت الشروط الآتية :-

أن لا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة (علمي علوم) أو الثانوية الأزهرية (علمي) عن نسبة نجاح 60 % ، وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن نسبة 70 % ، وألا يقل السن عن 17 عام ولا يزيد عن 21 عام في 1 / 10 / 2022 ، وأن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية وليس عن طريق التجنس ، وأن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح وحصوله على ترخيص مزاولة المهنة ، وأن يكون حسن السير والسلوك ، وألا يكون قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمته بالرفت منها ، وأن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول ( طبية - نفسية - لغة إنجليزية - لياقة بدنية - كشف الهيئة - التحاليل الطبية ... ) ، كما يشترط موافقة والد / ولى أمر الطالب على الالتحاق بالقوات المسلحة ، ويحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبياً من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية .

فيما تعد مدة الدراسة بالمعاهد الصحية بالقوات المسلحة سنتان دراسيتان تؤهله للحصول على الدبلوم الصحي، ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات والرتب المختلفة طبقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وتعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الصحي للقوات المسلحة هي نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي، كما يحصل المتطوع على كافة الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

وسيتم سحب الملفات من المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، والمجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية، ومعهد الطب العسكري بالمعادي، والمستشفى العسكري بالزقازيق، والمستشفى العسكري بدمياط، والمستشفى العسكري بسوهاج، والمستشفى العسكري بمدينة 6 أكتوبر وذلك اعتبارا من 23 / 07 / 2022 وحتى 14 / 09 / 2022.

على أن يتم تقديم الملفات بالنسبة (للذكور) بالمدرسة الفنية للأجهزة والمعدات الطبية بكوبري القبة، وبالنسبة (للإناث) يتم تقديمها بالمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال على أن يكون آخر موعد لتقديم الملفات يوم 18 / 09 / 2022.