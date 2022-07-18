خلافات سابقة وراء مقتل شاب في السلام.. والمحكمة تسجن المتهم 15 سنة

صراخ واستغاثات وكر وفر كان ذلك هو المشهد بعدما سدد أحد الأشخاص لشاب عدة طعنات في أجزاء جسمه، ما جعلته يسقط صريعاً جثة هامدة على الفور وهروب المتهم، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة، وتم ضبط المتهم وإحالته أمام المحكمة الجنائية التي قضت بالسجن المشدد للمتهم عن التهمة المنسوبة له.

المتهم أصر على ارتكاب الواقعة

تعود الواقعة لديسمبر 2014 عندما تجددت الخلافات بين المتهم والمجني عليه مرة أخرى في أحد شوارع منطقة السلام، حيث بدأت بنشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه ولكن تدخل الأهالي لفض المقف منعاً لتطوره وحدوث جرائم، ولكن لم يرغب المتهم على إنهاء تلك الخلافات فعقد العزم على إنهاء حياة الشاب المجني عليه فانتظر مساء ليجدد الخلاف مع المجني عليه ثم أخرج سلاحا أبيض «مطواة» من ملابسه وسدد عدة طعنات للشاب استقرت إحداهما في عنقه والأخرى في منطقة البطن ليسقط جثة هامدة على الأرض.

ضبط المتهم

وتلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغاً يفيد بالعثور على جثة في أحد شوارع دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبعمل التحريات الأولية تبين صحة الواقعة وتم تحديد مكان تواجد المتهم، ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهما وتم إخطار النيابة العامة وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة تأمر بحبس المتهم 15 يوما وتصرح بالدفن

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من ذلك كما أمرت بحبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات وإحالة القضية أمام محكمة جنايات العباسية.

أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية الستار على قضية قتل شاب يدعى «عمرو»، 25 عاما، على يد آخر يدعى «محمد»، 26 عاما، في السلام، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسميع شرف الدين، وعضوية المستشارين هاني محمد فايز وسالم عبدالعزيز سيد.