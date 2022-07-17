بشرى تكشف لـ«الوطن» تفاصيل عملها الغنائي الجديد

بعد النجاحات الفنية التى قدمتها الفنانة بشرى هذا العام، وحصولها على جائزة مهرجان جربة التونسي، عن فيلمها الجديد «معالي ماما»، وحصد جائزة أفضل ممثلة، تجهز لعدد من الأغنيات والمشاريع الفنية الجديدة، منها مشروع غنائي جديد.

بشرى: أحضر مشروع غنائي مع إسلام إبراهيم

قالت بشرى لـ«الوطن»: «قدمت خلال الفترة الماضية أكثر من أغنية من بدايتها، مع بداية العام أطلقت أغنية بعنوان "حاجة واحدة"، من كلمات وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع إلهامى دهيمة، وإخراج محمود رشاد، كما إنني قدمت في فيلم معالي ماما، أغنية جميلة مع الأطفال بعنوان ماما يا ماما».

بشرى قدمت فى عام 2022 أغنية حاجة واحدة

أضافت: «أجهز حاليا لمشروع فني غنائي موسيقي مع الموسيقار إسلام إبراهيم، ربما لم يستكمل شكله النهائي بعد، لكنه سيكون مختلف عن الأغنيات الدارجة».

بشرى كانت عادت للسينما منذ عدة أشهر بفيلم معالي ماما، وهو فيلم كان شارك عدد كبير من الأطفال، وشارك في عدة مهرجانات سينمائية عربية.

الفيلم بطولة بشرى، ومحمود الليثي، ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين، نجل الفنانة الراحلة غنوة، شقيقة أنغام، وعدد من الفنانين منهم: سامي مغاوري، ونور قدري، وعلاء مرسي، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وشريف باهر، وطاهر أبو ليلة، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وهو من إخراج أحمد نور، ويشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.