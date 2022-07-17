بالأسماء.. مصرع وإصابة 12 في تصادم سيارتين بصحراوي «بني سويف - الفيوم»

لقي اثنان مصرعهما، وأصيب 10 آخرون، في حادث تصادم سيارة 7 راكب بأخرى نقل على الطريق الصحراوي الغربي «بني سويف - الفيوم».

ونُقل المصابون إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، بينما جرى إيداع الجثتين مشرحة المستشفى ذاتها تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

تصادم سيارتين

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة 7 راكب بأخرى نقل بجرار على الطريق الصحراوى الغربي، ونقلت 7 سيارات إسعاف تابعة لمرفقي بنى سويف والفيوم جثتين و10 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام

أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين بصحراوي بني سويف الفيوم الغربي

واستقبل مستشفى الفيوم العام، كلا من حازم فرج شلقامي، 11 سنة، مقيم مغاغه، مصاب كدمات وسحجات، وسعد محمد سعد، 22 سنة، مقيم في المنيا، مصاب كدمات وجروح متفرقة، ورجب شحاته محمد، 15 عاما، مقيم في مغاغه بالمنيا، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى، ومحمد مصطفي علي، 17 سنة، مقيم في بني سويف، مصاب كسور بالذراع الأيمن، وشعبان السيد البدوى رمضان، 18 سنة، من بني سويف، مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

كما استقبل المستشفى كلا من محمد شعبان مرعي، 16 سنة، مقيم في مغاغة، مصاب جرح قطعي بفروة الرأس 4 سنوات، وشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر 16 سنة، مصاب كسر بالجمجمة واشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة تامة، وأفكار احمد، 37 سنة، مقيمة في مغاغة، مصاب اشتباه مابعد الإرتجاج، محمود فرج شلقامي، 19 سنة، مقيم مغاغه بالمنيا، مصاب جروح قطعية بالرأس، و محمد فرج شلقامي، 10 سنوات، مغاغه، مصاب جروح قطعية بالرأس.

نقل جثتين في الحادث إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام

كما استقبل مستشفى الفيوم العام جثتين إحداهما لطفل 8 أعوام مجهول الهوية، إضافة إلى آخر يدعى البرنس محمد البرنس 30 سنة، وتم إيداع الجثتين مشرحة المستشفى تحت إشراف النيابة العامة والشرطة.