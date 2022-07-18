وفاة المذيع رشاد رمضان عن عمر يناهز 74 عاما

أعلنت شبكة بي بي سي وفاة رشاد رمضان المذيع السابق بها، عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد أن كان قد التحق بالعمل بها عام 1968 وقدم مجموعة كبيرة من النشرات الإخبارية بصوته، وبرنامجا بعنوان «ندوة المستمعين» أحد أشهر البرامج بالشبكة.

معلومات عن رشاد رمضان

رشاد رمضان مصري الجنسية، فمن مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وحصل على دبلومة الإخراج السينمائي من سويسرا وتحديدا بأكادمية الفنون بالعاصمة جينيف، وبعد ذلك ذهب وتدرب في الإخراج الإذاعي بالبي بي سي قبل أن ينضم لها عام 1968 كمذيع.

وشارك رشاد رمضان في عدد كبير من الأعمال الإذاعية الدرامية مع كبار الفنانين في مصر ومن بينهم فاتن حمامة، محمود مرسي، يوسف وهبي، سميحة أيوب، هالة فاخر، أمينة رزق.

تاريخه المهني

وعمل الراحل في تليفزيون بي بي سي عام 1994 مع بداية نشأة تليفزيون بي بي سي وعمل كنائب لرئيس وحدة البرامج الوثائقية، كما عمل مشرف على الترجمة وتسجيل البرامج في تليفزيون البي بي سي، ومن أهم البرامج الذي قام بترجمتها عالم الغد، توب وبانوراما، كما عمل في موقع البي بي سي مع إنطلاقه في عام 1998.

كما قدم الراحل في إذاعة البي بي سي عددا من الأعمال الدرامية المقتبسة من أعمال عالمية ومن بينها عمدة بلدية كاستبرديج ومسلسل العودة من الضباب، كما قدم البرنامج اليوم الصباحي في الإذاعة وحمل اسم «صباح الخير من لندن».