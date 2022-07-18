محمد ملا فائق يوضح فضل الصيام في بداية السنة الهجرية: ثواب عظيم

عقدت الجالية المصرية في العراق، ندوة دينية حول كيفية وداع عام هجري، وآداب استقبال العام الجديد، التي ألقاها الداعية محمد ملا فائق، وتحدث فيها عن أن العالم يشهد نهاية للعام الهجري واستقبال للعام الجديد، يوم 30 يوليو الجاري، مشددا على فضل الصيام وثوابه العظيم، وإخراج الصداقات في بدايات العام الجديد.

فائق: السنة الهجرية تبدأ بشهر محرم وهو من الأشهر الحرم

وقال الداعية محمد ملا فائق خلال تدوينة له عبر «فيس بوك»، أن السنة الهجرية تبدأ بشهر محرم، الذي يعتبر واحدا من الأشهر الحرم التي ذكرت في القرآن الكريم في قولة «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ»، ولقد سمي بهذا الاسم لأن العرب حرمت فيه القتال، وفيه العديد من المناسبات الإسلامية.

فائق: نجاة موسى من فرعون في يوم عاشوراء

وأضاف أن في شهر المحرم، يقع يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي فيه نجى الله نبيه موسي وهارون وقومه من فرعون الظالم، كما أن العبادات في هذا الشهر واجبة على كل مسلم، وهي تشمل الصوم والصدقات، وتعتبر الخطيئة في هذا الشهر لها وزر عظيم، لقوله وقد ذكر الإمام الطبري في «تفسيره» عن قتادة أنه قال: «إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئةً ووِزْرًا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حالٍ عظيمًا، ولكن الله يعظِّم من أمره ما شاء».

من هو محمد ملا فائق؟

جدير بالذكر أن محمد ملا فائق داعية كردي عراقي من مواليد 1971 في مدينة السليمانية إقليم كردستان العراق، عالم وفقيه كردي مسلم، وأول ما بدأ به في مؤلفاته كان «السيرة النبوية في القرآن والسنة» في ثلاث مجلدات، حيث يعتبر من أشهر كتبه الذي انتشر بسرعة كبيرة عند القراء، و استغرق مدة تأليفها 20 عامًا، حتى وصل إلى مرحلة الطبع.