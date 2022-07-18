إصابة سيدتين سقطتا من قطار بمحطة الكاب ببورسعيد

أصيبت سيدتان اليوم سقطتا من قطار قادم من الإسماعيلية إلى بورسعيد أثناء تحرك القطار من محطة الكاب جنوب بورسعيد.

نقل السيدتين إلى مستشفى الزهور ببورسعيد

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة مديرية الصحة بالمحافظة يفيد بوصول إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل «مروة شعبان صالح»، 37 عاما، و«شرين شعبان صالح» 41 عامًا سنة مصابتان باشتباه ما بعد الارتجاج نتيجة سقوط من القطار بمحطة الكاب.

تبين من التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد تحت إشراف اللواء حسني عبد العزيز أن المصابتين حاولتا النزول من القطار القادم من الإسماعيلية أثناء سيره ببطء فسقطتا على جانب الطريق بمنطقة الكاب جنوب بورسعيد

إصابة اثنين في تصادم سيارة مع دراجة بخارية

من جانب آخر تلقى مدير أمن بورسعيد إخطار من ادارة النجدة يفيد بتصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية بشارع 23 يوليو أمام مبنى محافظة بورسعيد بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد عاطف حامد درويش 22 باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالضلوع، ودينا مدحت رشاد جربوع 23 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج حيث تم نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد.

ووجه مدير أمن بورسعيد رجال إدارة المرور إلى مكان الحادث لإبعاد السيارة والدراجة البخارية من نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية.