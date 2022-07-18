تامر حسني عن فكرة فيلم «بحبك»: «حاربت عشان الناس تعيش الحب والمشاعر»

كشف الفنان تامر حسني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلاكيت» المذاع عبر نجوم إف إم، مع المذيعة لينة الطهطاوي، عن كواليس فيلمه الجديد «بحبك» الذي يعرض في دور العرض السينمائية المختلفة بداية من عيد الأضحى المبارك.

تامر حسني يكشف كواليس فيلم بحبك

وأوضح تامر حسني، أنه واجه صعوبة كبيرة في إقناع المنتجين بفكرة الفيلم، إذ أنه يقدم جرعة حب رومانسية في ظل توجه السينمات والأفلام في الوقت الحالي إلى الأكشن والإثارة، أو الأكشن كوميدي، قائلا: «كل أما كلم منتج عن فيلم رومانسي يرفض ويقول خليك في الكوميدي، أو لو عندك فكرة أكشن كوميدي، الرومانسي ملوش سوق دلوقتي».

وأضاف أن هناك جرعة كبيرة من القتل والدم خلال السنوات الأخيرة على الساحة الفنية، وهذا التوجه خطأ كبير: «والحمدلله أكرمنا الله بإيرادات فيلم بحبك خلال الأيام الماضية»، متابعًا: «أنا دخلت الفيلم عشان لازم أحارب ويبقى في مشاعر، والناس تفكر في حب وعواطف، والحمد لله طلعت صح».

تامر حسني: شعوري بفيلم بحبك كان مختلفا

كما أشار «حسني»، إلى أن فيلم «بحبك» كان له شعور مختلف كأول إخراج سينمائي له، وأن متابعته لردود الأفعال كانت تختلف عن أي فيلم آخر: «إحساسي كان له طعم مختلف وأنا قاعد في السينما والناس بتضحك لما أقول حاجة معينة، أو تتأثر من موقف عملته».

وعن تجربة الإخراج قال: «الإخراج كان حسبة كبيرة، والحمد لله قدرت أوصل للناس شعور صورته بطريقة معينة، أو وقوفي شوية بالكاميرا على الوش عشان آخد إحساس صادق منه، أو جملة كتبتها عشان أصورها بحركة كاميرا معينة، والفيلم كان حلم عندي من سنتين، كل يوم أفكر له وأبني فيه حاجة».