بدء حصاد 240 ألف فدان أرز بكفر الشيخ في نهاية أغسطس المقبل

يعد الأرز من المحاصيل المهمة والرئيسية في مصر بصفة عامة، وفي محافظة كفر الشيخ على وجه الخصوص، حيث تحتل المركز بين المحافظات في إنتاج هذا المحصول، وذلك بمساحة منزرعة بلغت نحو 240 ألف فدان بنطاق قرى ومراكز الإقليم.

زراعة 240 ألف فدان

الدكتور محمود أبو يوسف مدير مركز بحوث الأرز بمركز بحوث سخا بكفر الشيخ، قال لـ«الوطن»، إن المستهدف لزراعة محصول الأرز بالمحافظة هذا العام بلغ 189 ألف فدان، والمنزرع علي الأرض وفق الحصر بلغ حتى الآن 240 ألف فدان، مشيرا إلى استمرار الحصر لباقي المساحات المنزرع فعلياً بالأراضي الزراعية.

بشائر الخير

وذكر «أبو يوسف»، أن محصول الأرز هذا العام مبشر من حيث الإنتاج، بسبب ما يلجأ له المزارعون بالمحافظة من استخدام أفضل الطرق لشتل الأرز بالأرض، وتوفير مقاومات جيدة للتقاوي وخدمة الأرض وتسميدها بالسماد البلدي الذي يساهم في زيادة الإنتاجية.

وأضاف، أن الزراعات التبكيرية لمحصول الأرز سيبدأ موسم الحصاد بها خلال 40 يوماً تقريبا، أي مع نهاية شهر أغسطس، وبعد ذلك بـ15 يوماً سيبدأ حصاد باقي المحصول للمساحات المتبقية.

تقاوي جيدة

وأوضح «أبو يوسف»، أن مركز بحوث سخا ينتج تقاوى أرز عالية الإنتاج، وهي سلالات تقاوي أرز 101، و102، و103، وسخا 104، وجيزة 177، وجيزة 178، وجيزة 182، وسوبر 300، وسوبر 300 تحيا مصر، والتي يصل إنتاج الفدان بها لنحو 4.5 طن، وهي إنتاجية ممتازة جدا كمحصول بالنسبة للمزارعين .