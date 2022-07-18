«التنظيم والإدارة» يوافق على الدفعة الثانية من تسويات الموظفين بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، عن دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمقترحات المقدمة من الجامعة بشأن إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بنظام »التسوية» لعدد من العاملين في قسم التعليم بإدارة الجامعة والكليات والمدن الجامعية وبعض العاملين في القطاع الطبي بمستشفى الطب النفسي وكلية طب الأسنان والإدارة الطبية.

تسويات الدفعة الثانية

وأوضح رئيس جامعة طنطا، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وافق على الدفعة الثانية من تسويات موظفي الجامعة، والتي وردت بتاريخ 2022/6/19 من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعادة تعيين عدد 289 من العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة بالجامعة، وفي انتظار وصول باقي التسويات الخاصة بالعاملين في مختلف كليات ومستشفيات الجامعة.

الارتقاء بالمنظومة الإدارية

أكد الدكتور محمود زكي، حرص الجامعة الدائم على الارتقاء بالمنظومة الإدارية وخلق بيئة عمل ناجحة ومراعاة مصالح الموظفين داخل الجامعة في مختلف الكليات والأماكن الوظيفية، بما ينعكس إيجابياً على حسن سير العمل في جامعة طنطا ويجعلها دائما حريصة على إنهاء خدمات المواطنين في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المحاسب أحمد رشاد أمين عام جامعة طنطا، أن جامعة طنطا كانت قد تقدمت بطلب بشأن إعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهل دراسي أعلى أثناء الخدمة في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بموازنة جامعة طنطا على وظائف شاغرة بموازنة العام المالي 2021/2022.