منصة مصر الرقمية تفعل 6 خدمات لحاملي بطاقات التموين.. تعرف عليها

فعلت منصة مصر الرقمية مجموعة من خدمات التموين لحاملي البطاقات والبالغ عددهم ما يقرب من 23 مليون بطاقة، وذلك عبر الربط الرسمي للبوابة، والذي يتيح حاليا عدد 6 خدمات متاحة ومفعلة للمواطنين المستفيدين من الدعم التمويني، مع استمرار توقف 4 خدمات تموينية حتى الآن عبر البوابة.

منصة مصر الرقمية: 6 خدمات لبطاقات التموين

وتشمل الخدمات التموينية المفعلة حاليا على منصة مصر الرقمية لأصحاب بطاقات التموين، على الخدمات التموينية المتاحة أيضا لأصحاب البطاقات من خلال مكاتب التموين على مستوى جميع المحافظات، وهي:

1- تفعيل بطاقة التموين.

2- نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

3- إصدار بدل فاقد أو تالف.

4- الاستعلام عن صرف.

5- فصل اجتماعي.

6- ضم أفراد أسرتي.

خطوات تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

تعتبر خدمة تفعيل بطاقة التموين، من أهم الخدمات التي تتيحها وزارة التموين إلكترونيا أو من خلال الموبايل، خاصة أنه بدون تفعيل البطاقة لا تتمكن الأسرة من صرف الخبز والسلع التموينية شهريا، وتتمثل خطوة تفعيل البطاقة في التالي:

1 – فتح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنا.

2- اختيار أيقونة التموين من بين الخدمات الحكومية التي تتيحها البوابة.

3 - اختيار خدمة تفعيل بطاقة التموين.

4 – ملء بيانات البطاقة التموينية.

5 – تدوين بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

6 – الضغط على بند موافق.

7 – ثم يتم الضغط على خيار التالي.

8- يعقب ذلك إرسال رسالة من رقم الموبايل المسجل على البوابة بكود تفعيل بطاقة التموين.

وتشترط بوابة مصر الرقمية من أجل الاستفادة من الخدمات السابقة أن يقوم المواطن بإنشاء حساب شخصي عليها، من خلال رقم الموبايل المسجل باسم الشخص طالب الخدمة في إحدى شركات المحمول الأربعة.