السفيرة هاجر الإسلامبولي: زيارة السيسي تعكس قوة العلاقة بين مصر وألمانيا

علقت السفيرة هاجر الإسلامبولي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على الزيارة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بناء على دعوة المستشار الألماني، «أولاف شولتز»، للمشاركة في فعاليات حوار «بيترسبرج للمناخ»، اليوم.

وقالت «الإسلامبولي»، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، عن قمة المناخ «كوب 27»، إن زيارة السيسي تعكس قوة العلاقة بين مصر وألمانيا، مضيفة أنّ الاجتماع اليوم يرتب المواقف المختلفة فيما يتعلق بالإعداد للمؤتمر، مضيفة أنه سيتم تنفيذ الاتفاقية الإطارية والبروتكولات الرئيسية بين الأمم المتحدة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تغير المناخ.

وتابعت «الإسلامبولي»: «نتصور الانتقال بالحوار العالمي فيما يتعلق بتغير المناخ والتزامات محددة على الدول مما يؤدي إلى نتيجة قوية لمؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ، واستئناف للحوار العالمي وتحديد مواقع الدول والتجمعات الإقليمية المختلفة»، لافتة إلى أن مصر تمثل المنطقة العربية والإفريقية في هذا المؤتمر.

العلاقات المصرية والألمانية

وأكدت أن العلاقات المصرية الألمانية قوية نتيجة علاقات اقتصادية وتجارية متطورة، فضلًا عن شراكة استراتيجية يتبادل فيه الطرفان مشاعر الاحترام والثقة رغم اختلاف الثقافات والأديان، حيث أن الزيارة الأولى التي قام بها الرئيس السيسي لألمانيا في 2 يونيو من عام 2015، وتم خلاله تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وبحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وعلى الصعيد السياسي، قالت إن هناك علاقات تربط بين ألمانيا ومصر منذ السبعينات، لافتة إلى أن جميع حكومات ألمانيا كانت داعمة للموقف المصري بدءا من حكومة هلموت شميت الأولي إلى حكومة أنجيلا ميركل، وتمثل الأولى استمرار السياسية الألمانية نحو احترام الموقف المصري وتعزيزه ودعمه بكل الوسائل.

أهمية زيارة الرئيس السيسي لألمانيا

وذكرت أن زيارة الرئيس السيسي مهمة جدا حيث يجري توسع العلاقات في البنية الأساسية وتطوير الشراكات العالمية الرئيسية لألمانيا التي تعمل في المناطق المصرية، حيث بدأت الشركات الألمانية مشروعات تحديث شبكة الكهرباء وتطويرها وإنشاء محطات كهرباء جديدة، ويوجد مشروع كبير لألمانيا فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، واتجاه لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة.