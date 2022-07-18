تجديد حبس 6 أشخاص بالشرقية.. متهمون بقتل «مرسي» و«محروس» وإصابة آخرين

قررت جهات التحقيق في محافظة الشرقية، بتجديد حبس 6 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في مشاجرة بمركز أبو حماد.

تعود الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية اللواء محمد والي، إخطارا يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة أبو حماد، من أهالي عزبة شمنديل التابعة لمركز أبو حماد يفيد بوقوع مشاجرة، باستخدام أسلحة نارية؛ ما أسفر عن مقتل اثنين يدعيان «مرسي. ف. م» 55 عاما و«محروس. ال. ب» 48 عاما وإصابة 6 آخرين.

مشاجرة بسبب الخلاف على قطعة أرض

وعلى الفور توجهت قوة من مباحث مركز أبو حماد، إلى مكان الواقعة، كما جرى فرض كردون أمني؛ للسيطرة على الموقف، وتبين وقوع المشاجرة بسبب الخلاف على قطعة أرض.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات التي أصدرت قرارها بحبس المتهمين الستة 4 أيام والتجديد لهم 15 يومًا.