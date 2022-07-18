«مياه أسيوط» تبحث آليات تنفيذ الخطة التدريبية للارتقاء بالخدمة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برئاسة اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة اجتماعا مع أعضاء اللجنة العليا للتدريب بالتنسيق مع رؤساء القطاعات ومسئولى الإدارة العامة للتدريب، لبحث آليات تنفيذ الخطة التدريبية من عقد برامج ودورات عملية ونظرية للارتقاء بكفاءة العاملين بما يخدم مصلحة العمل.

رفع كفاءة العاملين

صرح هشام درة بأن الشركة تسعى دائماً لرفع كفاءة العاملين بها من الناحية النظرية والمهنية والعملية من خلال عقد ورش عمل وندوات علمية واستقطاب كفاءات بشرية بمركز التدريب الإقليمي أو بمواقع العمل لتنمية المهارات الوظيفية، وتدعيمهم بالكم المعرفي الذي يمكنهم من الأداء بصورة متميزة، موضحاً أن هذا يأتي من خلال التنسيق مع الادارة العامة للتدريب بوضع خطة معتمدة من الشركة القابضة بالإجراءات اللازمة لعقد مثل هذه البرامج والورش بالتنسيق مع مديري الإدارات ومديري المناطق لمناقشة احتياجات العاملين بكل منطقة في ضوء نماذج الاحتياج.

الارتقاء بكفاءة العاملين

وأشار «درة» إلى أن الشركة تشجع على الارتقاء بكفاءة أبناءها العاملين من خلال استقطاب أكفأ المدربين من الشركة القابضة ومن الجهات الاخرى الرائدة للارتقاء بالكفاءة الوظيفية والمهارات الأدائية والمستوى الثقافي لأبنائها العاملين ورفعة الأداء المهني لهم، وكذلك من خلال اتاحة الفرصة لهم لاستكمال الدراسات العليا التكميلية من الماجستير والدكتوراه لمن يرغب فى ذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل، وتسهيل الإجراءات اللازمة لقبول الطلبات المقدمة من العاملين بالشركة نحو استكمال الدراسات العليا التكميلية إلى أن يجني المواطن البسيط ثمار ذلك الأداء على المستوى الخدمي من حيث السرعة والجودة.