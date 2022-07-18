بعد نجاحها في «بحبك».. ابنة محمد متولي لوالدها الراحل: حاسة إنك فرحان

حرصت الفنانة سمر محمد متولي ابنه الفنان القدير الراحل محمد متولي، على توجيه رسالة لوالدها بعد نجاحها مؤخرًا في فيلم «بحبك»، الذي يُعرض حاليًا في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، منذ بداية موسم عيد الأضحى المبارك.

سمر محمد متولي توجه رسالة لوالدها

ونشرت سمر متولي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة لوالدها وعلقت عليها:«حاسة إنك فرحان بيا أوي دلوقتي».

احتفال سمر محمد متولي بالعرض الخاص لفيلم «بحبك»

واحتفلت سمر محمد متولي بالعرض الخاص لفيلم «بحبك»، يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، في إحدى السينمات بمنطقة الشيخ زايد، بحضور تامر حسني، ومدحت تيخا، وحمدي الميرغني، وهنا الزاهد.

وتدور أحداث فيلم «بحبك» حول تناول الأحداث حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

نجاح سمر محمد متولي في مسلسل «أنا وهي»

وحققت سمر محمد متولي نجاحًا من خلال مشاركتها في مسلسل «أنا وهي»، الذي عُرض مؤخرًا، وكانت تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، يدور المسلسل حول المشكلات النفسية، حيث إن هند لديها عقدة وتكره الرجال بشدة، بينما يعاني سليم من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عند طبيب نفسي، ويضطران لمساعدة بعضهما البعض للعلاج مما يمر بهما من عقد نفسية.

مسلسل «أنا وهي» من بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، ميرهان حسين، سليمان عيد، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، طارق عبد الحليم، ندي عادل، محمد المولى، أحمد عنان، محمد الصاوي.