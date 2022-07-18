انتشال جثة مجهولة لشاب من نهر النيل بأبو النمرس.. يرتدي شورت وفانلة

تمكن رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، من انتشال جثة مجهولة لشاب غريق في مياة نهر النيل، بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهه جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية المتوفى، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها.

تصوير الجثة وإجراء تحليل البصمة الوراثية

قررت جهات التحقيق، تصوير جثة الشاب الغريق، ونشرها على أقسام الشرطة، للتعرف عليها من قبل المترددين على تلك الأقسام، من المواطنين وأفراد الشرطة السريين، وأخذ بصمات الجثة ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام، في محاولة لكشف هوية الشاب الغريق، بالإضافة إلى أخذ عينه من دماء الجثة، وإرسالها إلى المعمل الطبي بمصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل البصمة الوراثية، والاحتفاظ بها لمطابقتها للشخص المتعرف عليه.

شاب مجهول يرتدي شورت وفانلة

تلقى مامور قسم شرطة أبو النمرس، بلاغا بالعثور على جثة غريق في مياه نهر النيل، بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال إلى موقع الحادث، تم التنسيق مع رجال الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها جثة مجهولة لشاب في العقد الثالث من العمر، ويرتدي شورت وفانلة، ولا يوجد بها إصابات ظاهرية، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

فحص بلاغات التغيب بأقسام الجيزة

قال مصدر أمني، إنه جار فحص جميع بلاغات التغيب في أقسام الشرطة المختلفة على مستوى محافظة الجيزة، خاصة تلك التي تحمل مواصفات الجثة المجهولة، التي تم العثور عليها في مياه نهر النيل، في إطار محاولات التوصل إلى هوية الجثمان.