افتتاح أحدث مركز لبحوث الفلزات الذكية للأبحاث الطبية بالشرق الأوسط

افتتح الدكتور جمال شيحه مؤسس ورئيس جمعية رعاية مرضي الكبد، أول وأحدث مركز لبحوث الفلزات الذكية بمصر داخل مستشفى الكبد المصري بالدقهلية بحضور الدكتور ميتسو هيرا إيبارا، رئيس فريق أبحاث البوليمرات الذكية بالمعهد الوطني لعلوم المواد بجامعة تسوكوبا إيباراكى في اليابان، والدكتور أشرف حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة وممثلين لجمعيات المجتمع المدني المشاركة في التحالف الوطني للعمل التنموي بالإضافة لعدد من أعضاء مجلس النواب.

شيحه: طفرة طبية للتشخيص والعلاج والتغلب على التحديات الطبية بمواد حيوية ذكية

وقال الدكتور جمال شيحة مؤسس ورئيس جمعية رعاية مرضى الكبد، أن المركز مخصص للأغراض الطبية ويهدف لإجراء البحوث الطبية في هذا الفرع الجديد من العلم بهدف الوصول لنتائج تساعد في تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة خاصة الأورام كما تستهدف تلك الأبحاث التغلب على التحديات الطبية من خلال تصنيع مواد حيوية ذكية.

معهد الكبد ودعم البحث العلمي

وأكد أن المركز تم تأسيسه بناء على اتفاقية تعاون بحثي بين معهد بحوث الكبد المصري ومجموعة البوليمرات الذكية بالمعهد الوطني لعلوم المواد بجامعة تسوكوبا باليابان.

وأضاف أن المركز يعمل على دعم البحث العلمي والتعليم المستمر وسوف يتيح للباحثين من داخل وخارج مصر بما في ذلك الأطباء والطلاب الحصول على ما يحتاجونه من مواد حيوية ذكية فضلا عن إمكانية إجراءهم التجارب المعملية داخل المركز.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار تنفيذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للمبادرات الاجتماعية وتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأولي بالرعاية واحتفالا باليوبيل الفضي على إنشاء جمعية رعاية مرضي الكبد بالدقهلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضح أن المركز يضم 5 وحدات هي وحدة المواد الحيوية الذكية، وحدة التدفق الخلوي، وحدة الخلايا الجذعية وزراعة الأنسجة، وحدة التسلسل الوراثي، وحدة البيولوجيا الجزيئية.

ويضم المركز المرافق المطلوبة لتصنيع توصيف المواد الحيوية بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة المتعلقة بالمواد الحيوية بما في ذلك تطوير تقنيات الطب التجديدي وتصميم الأجهزة وبناء النماذج الأولية تركز وحدة المواد الحيوية الذكية على تصميم وتصنيع وتوصيف المواد الحيوية الذكية الجديدة بما في ذلك البوليمرات بالإضافة إلى مزيد من التقييم لأدائها التشخيصي والعلاجي.