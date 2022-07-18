شعبة الذهب: لم نصنع عيار 14 حتى الآن.. وتوضح مصدر الموجود في المحلات

شهدت الفترة الأخيرة الكثير من الأقوال والأخبار عن انتشار الذهب عيار 14 في الأسوق المصرية وبدء طرحه من قبل المصانع والورش وشعبة الذهب في الغرف التجارية.

وعلق عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصانع الذهب العاملة في مصر والورش لم تقم حتى الآن بطرح أي كميات من الذهب عيار 14 في الأسواق.

المغربي: نستهدف دراسة السوق

وأضاف المغربي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الشعبة في الوقت الحالي تستهدف دراسة السوق المصري والتأكد من أنه سيكون هناك إقبال وطلب على عيار 14 قبل تصنيعه.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم طرح الذهب عيار 14 في الأسواق للمواطنين في محلات الذهب، موضحا أنه قد يكون هناك بعض المحلات قامت باستيراد كميات من الذهب عيار 14 من الخارج لجعله متواجدا في محلاتهم.

وأوضح أن أسعار الذهب المستورد من الخارج تكون تكلفته أعلى من المصنع محليا، مشيرا إلى أن سعر المصنعية والدمغة والشحن والنقل للذهب المستورد تكون أعلى بكثير من الذهب المحلي الصنع للأسباب السابقة.

ولفت إلى أن المصنعية الخاصة بالذهب تختلف من عيار إلى آخر بسبب أنه مع زيادة كمية المعادن في المشغول يكون صلب أكثر من العيارات التي تزداد فيها كمية الذهب أكثر مثل عيار 21، حيث أن صلابة المنتج ذو العيار المنخفض وقوته تزداد وأصعب في التشكيل عن عيار 21، كما أنها قد تختلف من مصنع لآخر ولكن أعلى سعر للمصنعية يكون للمستورد.