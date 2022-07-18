حملات مكثفة على مواقف الأجرة ومحطات الوقود بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة لأجرة الركوب، والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

جولات تفقدية على مواقف الأجرة بالإسكندرية

قام اللواء خالد جمعة، السكرتير العام بالمحافظة، بجولة تفقدية على عدد من المواقف على رأسها موقف الساعة، والكيلو 21، بحضور اللواء وليد كمال، مدير إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، وجميع الجهات التنفيذية، وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، والاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب، وعدم وجود أي استغلال من السائقين، والتأكد من تركيب البانرات والملصقات بالمواقف، والمدون عليها بيان كامل بتعريفة التسعيرة الجديدة.

متابعة دورية للأحياء والمواقف ومحطات الوقود

وتابع حي العامرية ثاني حركة نقل الركاب، والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة، بالإضافة للتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة، والمتضمن خط السير المحدد، والأجرة المقررة، بمواقف «الكافوري برج العرب، والقاهرة، والنوبارية، وموقف الجزائر».

وواصلت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية، المرور على مواقف الأجرة ومحطات البنزين، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، وعدم استغلال رفع أسعار الوقود في إجراء زيادات مبالغة في الأسعار، أو تقسيم المسافات حيث تم المرور على موقف محطة مصر، ومواقف الحضرة القبلية، وبنزينة شامبليون والإبراهيمية، وتم الاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب، والالتزام بالتعريفة المحددة، وتعليق البانرات والملصقات، وانتظام حركة المركبات.

وقام اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب، بمتابعة جميع مواقف النقل الجماعي، للاطمئنان على حركه نقل الركاب، والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة، والمتضمن خط السير المحدد بمواقف برج العرب القديم، وقرية الغربنيات، وصينية بهيج، ومدينة برج العرب الجديدة.

التأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة بمواقف الأجرة

وشن حي الجمرك، برئاسة الدكتورة رباب مدني و حي شرق برئاسة محارب هيلع جولات ميدانية مكثفة لمتابعة إلتزام المواقف بتطبيق التعريفة الجديدة تضمنت الحملة المرور على مركبات الأجرة بمحيط محطة سيدي جابر وتفقد تطبيق التعريفة الجديدة والإلتزام بها و تركيب البانرات والملصقات الخاصة بالتعريفه الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملاتها على مدار اليوم، للمتابعة المستمرة للمواقف، لرصد أي مخالفات، وتحرير محاضر لردع المخالفين، وذلك بمشاركة وليد علي مرسي، مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث وغرفة العمليات بالمحافظة، وأحمد عبدالمجيد، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة.