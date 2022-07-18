اعتماد موازنة «مياه الدقهلية» خلال الجمعية العمومية للشركة عبر «كونفرانس»

شارك المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في اجتماع الجمعية العمومية، والتي عقدت اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، لمناقشة الموازنة التقديرية للشركات التابعة.

اعتماد الموازنة التقديرية لشركة مياه الدقهلية

‏وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان صحفى، أن الجمعية وافقت على اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2022/2023، بعد استعراض الجمعية العامة جدول الأعمال وملاحظات مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركات كافة الإجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات.

تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي

ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات على الملاحظات التى يقدمها لتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أهمية الدور الرقابي الذى يؤديه الجهاز المركزي للمحاسبات، وضرورة التعاون بين كافة أجهزة الدولة لخدمة المواطنين.

وأكد أن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2022/2023، تعكس تحسن أداء الشركة ما يعد مؤشرا إيجابيا، كما راعت الموازنة واجبات ومسئوليات والتزامات الشركات تجاه المواطنين وتطبيق خطة تحسين الأداء في جميع أوجه العمل بالشركات التابعة، من خلال تطوير الخدمات، وزيادة الطاقة الانتاجية للمحطات، وبرامج الإنتاج المستهدفة، والاستفادة من الأصول والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسي للمحطات، وتعد الدقهلية أكثر الشركات التي حصلت على شهادة الاعتماد الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM، ومتابعة منظومة جودة مياه الشرب في مختلف مراحل الإنتاج، وتطوير الفروع التجارية ومراكز خدمة العملاء.