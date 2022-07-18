مسابقة نبي الهدى تعلن السؤال رقم 28.. والفائزون في حلقة الأمس «فيديو»

أعلنت مسابقة نبي الهدى التي تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، السؤال الثامن والعشرين، بالإضافة إلى أسماء 3 من الفائزين في حلقة الأمس، وتقدر قيمة الجائزة بـ500 جنيه.

مسابقة نبي الهدى

وأعلنت مسابقة نبي الهدى عن السؤال الثامن والعشرين حيث جاء فيه: «من الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي؟».

وأشارت مسابقة نبي الهدى إلى إرسال الإجابات على الرابط المنشور على أوقاف أون لاين مسابقة نبي الهدى من هنـــا.

الفائزون في حلقة الأمس من مسابقة نبي الهدى

كما أعلنت مسابقة نبي الهدى، أسماء 3 من الفائزين في حلقة الأمس، وهم:

1- سلمى حامد شحات حامد طالبة بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة المجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية.

2- محمود جمعة محمود، طالب بالصف الثالث الإعدادي في مدرسة الحمام الإعدادية بمحافظة مطروح.

3- يوسف مصطفى سعد محمد طالب بالصف الثالث الثانوي في مدرسة إسنا الثانوية بمحافظة الأقصر.

رفع عدد الفائزين في المسابقة إلى 3

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، رفع عدد الفائزين في مسابقة نبي الهدى إلى 3 بدلا من اثنين، بجوائز يومية قدرها 500 جنيه، ومجموعة من سلسلة «رؤية» مقدمة من وزارة الأوقاف، ووفقا لضوابط مسابقة نبي الهدى فإنه يعلن اسم الفائز يوميًّا في إذاعة القرآن الكريم، وتذاع أسئلة المسابقة يوميًّا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم قبل أذان الظهر مباشرة.